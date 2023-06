Mes stickers Ani'doux de la mer

Une histoire à compléter comme un grand avec des stickers brillants ! Les Ani'doux de la mer invitent le tout-petit à explorer leur univers ! En suivant le fil de l'histoire, il pourra compléter les différentes scènes avec de grands stickers qu'il pourra manipuler et coller facilement. Reconnaître les animaux et les objets, mémoriser leurs noms, exercer sa motricité fine... Voilà autant d'activités qui vont renforcer ses connaissances et lui permettre d'apprendre en s'amusant dans le monde rond et coloré de l'illustratrice Mad Pillow !