La pédagogie Freinet en maternelle, comment faire ?

La pédagogie Freinet permet aux enfants, quel que soit leur âge, d'être acteurs, mais surtout auteurs de leurs apprentissages. C'est une pédagogie avant tout coopérative, aussi bien dans son élaboration, ses fondements que dans sa pratique. Les autrices de ce livre, enseignantes Freinet depuis de nombreuses années, donnent des pistes concrètes issues de leur expérience pour tenir un journal de classe, apprendre aux élèves à coopérer ou encore organiser l'emploi du temps d'une classe avec des enfants d'âges différents. Les nombreuses fiches pratiques présentent les techniques et outils de la pédagogie Freinet : le Quoi de neuf, le texte libre, les " lunettes ", la réunion coopérative , ... Chaque dispositif est expliqué pas à pas (durée, matériel, déroulé...) accompagnés de conseils et d'exemples, afin de les mettre en oeuvre facilement dans sa classe. Les nombreuses photos offrent au lecteur une expérience immersive dans une classe Freinet. Se lancer en pédagogie Freinet pour permettre à chaque enfant de devenir un citoyen émancipé, c'est possible !