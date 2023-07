Ron Kamonohashi: Deranged Detective Tome 3

Une nouvelle tragédie s'abat sur l'observatoire d'une île, des années après une tuerie ayant fait sept morts. Deux nouvelles victimes par balle sont à déplorer : une astrophotographe tuée dans une pièce impénétrable, et John Grizzly, professeur à l'académie de détectives Blue ! Ron, fou de rage, est bien décidé à mettre la main sur le meurtrier, accompagné de Toto. Un détective au passé trouble et un policier maladroit au coeur pur forment un duo haut en couleur prêt à affronter n'importe quelle enquête ! Après Reborn ! , découvrez la nouvelle série à succès d'Akira Amano : Ron Kamonohashi : Deranged Detective ! Un manga d'enquête plébiscité par les lecteurs du Shonen Jump +, aux personnages loufoques et à la narration dynamique.