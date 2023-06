Portugal. 9e édition

Un guide entièrement repensé, en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires régionaux pour découvrir le meilleur du Portugal, en toute saison, quel que soit le temps ou le budget disponible. Des conseils pratiques pour vous organiser et profiter au mieux de votre séjour ; des infos sur les différents moyens de transport ; et pour chaque région, un agenda pour connaître les temps forts de l'année. Des focus historiques et culturels pour s'immerger dans la culture locale au fil des chapitres régionaux. Les meilleurs restaurants et domaines viticoles pour déguster le Portugal. Une large palette d'activités de plein air (randonnée, cyclotourisme, sports nautiques, découverte de la faune et de la flore...). L'histoire du Portugal retracée de manière originale à travers 15 lieux emblématiques. Un chapitre pratique qui va à l'essentiel. Des textes de spécialistes pour aborder des questions historiques et sociétales : les relations du Portugal avec la mer depuis l'époque des explorateurs jusqu'aux surfeurs d'aujourd'hui ; les "découvertes' et le colonialisme... Une nouvelle carte détachable pour mettre en valeur les atouts de chaque région.