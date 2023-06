Ugo et les chevaliers de Bouvines

Deviens Ugo, apprenti-palefrenier de 13 ans, et pars en guerre aux côtés du roi Philippe II Auguste, vers la cruciale bataille de Bouvines en 1214. Nous vivons la vie de Ugo, apprenti-palefrenier près de Coucy, dans le nord de la France. Nous sommes au début du XIIIe siècle, et en 1214, le roi Philippe II Auguste décide de partir en guerre, car Othon IV de Brunswick, chef du Saint-Empire germanique, se rapproche de la frontière française avec son armée. Le palefrenier du châtelain Renaud étant blessé, c'est Ugo qui est désigné pour prendre soin des chevaux de son maître. Il part donc avec le convoi d'Enguerrand III de Coucy, et laisse derrière lui ses parents, mais surtout la belle Héloïse, fille du châtelain, dont il est amoureux. Ugo est ravi de partir à l'ost royal, mais il se rend compte au cours du voyage, en assistant aux pillages des villages par les chevaliers de son armée, ou encore au cours de la bataille de Bouvines, que l'image qu'il avait de la guerre est bien plus cruelle que ce qu'il croyait. Lors du combat, Ugo assiste l'historien du roi, Guillaume le Breton, à narrer avec précision (ou parfois selon le bon vouloir du chroniqueur) les événements importants. A la fin de la bataille, le roi Philippe tombe de son cheval ! Ugo doit-il encourager son rival Rodolphe à aider le souverain, ou prouver sa valeur en s'élançant à son tour dans la bataille ? Selon le choix du lecteur, le destin de Ugo prendra un tournant différent, et sa vie amoureuse aussi !