L'avenir de la fonction de notaire. Réalité(s) ou simulacre ?

Le notaire est à la fois un chef d'entreprise et un officier public. De cette complémentarité naît pourtant un paradoxe : comment un chef d'entreprise peut-il concilier, par exemple, une exigence de rentabilité tout en maintenant un avantage compétitif face à ses concurrents alors qu'il exerce une fonction et une mission de service public en dehors de tout cadre concurrentiel et de toute recherche de rentabilité ? Par quel moyen cela est-il rendu possible ? Sans doute grâce à la réglementation de la profession de notaire. Or la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite "loi Macron" est venue redéfinir les règles en libéralisant le cadre d'exercice de la fonction de notaire. Au dire de certains notaires on aurait "changé les règles du jeu en cours de route ! " Le notaire qui est avant tout un chef d'entreprise se retrouve face à une (re)réglementation de sa profession. Il doit faire face à une incertitude managériale. Grâce à une prise de recul, et une (re)construction de ce qu'est la réalité, son auteur propose, par une approche de la discipline du Droit sous l'angle du management stratégique, d'apporter au notaire des recommandations managériales lui permettant de repenser sa fonction.