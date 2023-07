Le plus doux des poisons Tome 3 : La plus tendre des trahisons

Forte de la magie divine héritée de son sacrifice, Zahru gouverne seule Orkena. Elle s'apprête à mettre un terme pacifique au conflit historique qui oppose le royaume à Wyrim, mais ses alliés refusent de lui apporter leur soutien si Kasta ne règne pas à ses côtés. Alors que les pièges et les trahisons poussent Zahru à des stratégies de plus en plus sombres, elle finit par se demander si Kasta n'a pas toujours eu raison ; peut-être la paix n'a-t-elle jamais été une véritable option... Le salut d'Orkena ne pourra-t-il se gagner que si Zahru devient le monstre dont son peuple a besoin ?