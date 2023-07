Techniques de soins en fiches mémos - DEAS Diplôme d'Etat Aide-Soignant - 2023-2024

100 fiches mémos illustrées et mises à jour des dernières techniques de soins ajoutées à la réforme du diplôme 2021. Un ouvrage pour réviser l'essentiel du module : - Des rappels sur les fondamentaux - Des fiches pour chaque technique : soins d'hygiène et de confort, observation et surveillance de l'état clinique, calcul de l'IMC, saturation en oxygène, recueil de glycémie par captation capillaire ou par lecture instantanée transdermique, lecture des données biologiques urinaires, soins liés aux dispositifs médicaux ou d'appareillage... - De nombreuses images en couleurs pour illustrer des situations concrètes. > Un format pratique pour réviser partout facilement !