La Vie Hors-série : Isabelle Filliozat. Apprivoiser ses émotions

Isabelle Filliozat. Apprivoiser ses émotions Elles nous bouleversent, parfois nous submergent et nous donnent l'impression de tout compliquer : notre quotidien, nos relations, nos insomnies. Mais, sans amour et sans joie, notre vie vaudrait-elle la peine d'être vécue ? Les émotions sont le moteur de nos vies, son sel ; pourtant, trop souvent, nous nous en méfions... Isabelle Filliozat, psychothérapeute promouvant la parentalité positive, nous initie au b. a. -ba de la grammaire émotionnelle. Elle nous guide dans les méandres de nos relations, avec pour horizon l'intelligence du coeur. Tout un programme, à suivre dans un hors-série éclairé par les neurosciences et plein d'exemples pratiques.