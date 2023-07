Le petit livre des Blagues et charades : un recueil de 192 pages renfermant plus de 300 blagues et devinettes, plus de 200 charades et de nombreuses illustrations. Les blagues sont réparties en 12 thèmes différents : - A la maison - A table ! - En récréation - Les loisirs - Le cirque - Drôles d'animaux - Histoires de fous - Chez le docteur - Quel métier ! - L'argent - Dans les transports - Autour du monde Entre chaque thème, 6 pages de charades diverses et variées viennent interrompre les blagues et modifier un peu le rythme.