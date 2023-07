Méthode de maths Larousse Ecole primaire (du CP au CM2)

Si les enfants de Singapour sont les plus forts du monde en maths, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'un enseignement particulièrement efficace, basé sur une progression qui s'appuie sur le réel et donne du sens à chaque notion : on part du concret (on manipule...), puis on passe à l'imagé (on représente...), et enfin on entre dans l'abstrait. Cette méthode de maths Larousse à destination des élèves du CP au CM2 reprend ces éléments clés de la méthode de Singapour pour progresser rapidement et efficacement en maths. Cet ouvrage réunit : - toutes les notions du programme du CP au CM2 réparties dans 3 domaines : numération et calcul, espace et géométrie, grandeurs et mesures, - des leçons claires et visuelles, illustrées de nombreux exemples, - des exercices progressifs