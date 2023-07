Objectif CRPE 2024 - 2025 - Français - épreuve écrite d'admissibilité

Tout pour préparer et réussir le CRPE ! Conçu pour les étudiants en Master MEEF, les candidats libres et en formation privée, cet ouvrage propose une préparation complète et efficace à l'épreuve d'admissibilité de Français du CRPE : - Toutes les informations essentielles pour comprendre les enjeux du nouveau concours et de la nouvelle épreuve de Français - Toutes les connaissances en grammaire, orthographe et lexique illustrées par plus de 1 200 exemples - Les méthodes clés pour chacune des parties de l'épreuve - 300 exercices d'entrainement progressifs corrigés - 6 sujets complets du concours, tous corrigés - De nombreux conseils pour travailler toute l'année