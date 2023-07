Réussir le Brevet 3e. Spécial entraînement, Edition 2024

Tout pour réussir le Brevet ! - Une présentation détaillée du Nouveau Brevet - Tous les résumés de cours, pour mémoriser l'essentiel - Plus de 400 exercices et sujets du Brevet, pour s'entraîner sur tout le programme - Tous les corrigés détaillés des exercices et sujets du Brevet - Oral du Brevet : les conseils pour réussirEN PLUS ! DES QUIZ INTERACTIFS à télécharger sur www. parascolaire. hachette-education. co (Lien -> http : //www. parascolaire. hachette-education. com/)m