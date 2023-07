Doctor Strange : Le début et la fin

Le Docteur Stephen Strange est un brillant chirurgien, on ne peut plus sûr de lui, mais le destin lui réserve des surprises qu'il n'aurait jamais pu anticiper, et qui le forceront à explorer les recoins les plus secrets de son coeur... et les frontières les plus éloignées du cosmos ! Le Maître des Arts Mystiques est né ! Pour les soixante ans du personnage, nous rééditions dans la collection MARVEL MUST-HAVE la version définitive des origines du personnage, racontée par J. Michael Straczynski (Spider-Man : Vocation). Un récit incontournable pour tous ceux qui apprécient le Sorcier Suprême.