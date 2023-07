Destiny of X T14 (Edition collector) - COMPTE FERME

Que manigance Sinistre ? Les choses se gâtent au sein du Conseil Secret ! Les plans du Fauve partent en cacahuète, et les conséquences pourraient être très graves pour Maverick et le reste d'X-Force. Les Maraudeurs du Capitaine Pryde reçoivent de l'aide d'un échappé de l'an 2099. Les Nouveaux Mutants fêtent leurs 40 ans de carrière dans les comics, et les aventures de Dents de Sabre se poursuivent. Les choses s'accélèrent dans l'univers mutant, alors que Kieron Gillen (Judgment Day) tisse la trame qui conduira très prochainement à l'évènement Sins of Sinister. L'univers mutant imaginé par Jonathan Hickman est toujours aussi populaire, quatre ans après son lancement.