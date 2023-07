Love Me, Sunshine

Quand un adepte de la van life rencontre une Instagrameuse qui incarne tout ce qu'il déteste... Nouvelle île, nouveaux horizons ! Depuis huit ans, Dario explore le monde en solitaire et voyage dans son van aménagé. Sa liberté, il l'a payée cher et il y tient plus que tout. Alors, il n'est pas question pour lui de s'attacher à qui que ce soit. Et surtout pas à Soledad, cette fille qu'il a rencontrée sur la plage d'Ibiza tandis qu'elle s'adonnait à une séance de selfies et qui ne jure que par le nombre de likes sur les réseaux sociaux. Pourtant, sa joie de vivre, son sourire chaleureux et ses yeux lumineux ont éveillé quelque chose en lui. Quelque chose qui, il l'espère, se limite à une simple attirance physique... A propos de l'autrice Lily Borg est avant tout une rêveuse. Au coeur de son existence : la musique, la lecture et l'écriture. Trois passions qu'elle allie pour guider sa vie professionnelle. En prenant sa plume, elle rêve d'embarquer ses lecteurs avec elle et de les faire passer par toutes les émotions.