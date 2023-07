Tous champions - Tome 01

EN AVANT LE XV DE FRANCE La coupe du monde de rugby 2019 au Japon restera le début d'une aventure extraordinaire pour nos Bleus. L'équipe mise en place était l'une des plus jeunes et inexpérimentées de la compétition. Ils ont lutté, se sont fait peur, nous ont parfois déçus ou rendus fiers. Cette coupe du monde, c'est l'histoire d'une naissance, celle du nouveau XV de France qui nous fera rêver encore et encore les années suivantes. Dans "En avant le XV de France" , nous accompagnons les efforts, sacrifices et émotions fortes de nos Bleus avant, pendant et après chaque match de cette Coupe du monde, une Coupe du monde qui les aura rendus forts, unis, plus solidaires que jamais.