Styx riders Tome 6 : La trahison de Charon

Grâce à l'amour, pourra-t-elle le sauver de lui-même ? La trahison. Aux yeux de Gun, cela a toujours représenté le plus impardonnable des actes. Cependant, alors qu'il tente de ne pas céder aux ténèbres suite à sa rupture avec Kris, il réalise que parfois, il n'y a pas d'autre choix que de sacrifier ce que l'on a de plus cher. Peu à peu, il plonge jusqu'à devenir pleinement Charon, le démon du Styx dont il endosse l'identité en faisant couler le sang au nom de sa rage. De son côté, Kris n'a qu'une unique priorité : protéger son fils des dangers causés par les activités illégales des Styx Riders. Et tant pis si son coeur est le prix qu'elle a dû payer pour cela. Mais alors que Gun s'enfonce dans l'obscurité et qu'elle réalise qu'elle est la seule capable de l'aider à s'en éloigner, ses bonnes résolutions sont mises à mal. Grâce à l'amour, pourra-t-elle le sauver de lui-même ?