Cadeaux de Dieu. Chevalet illustré

"Cadeaux de Dieu" est une proposition d'éveil à la foi simple qui s'appuie sur l'expérience et la vie des petits. A travers différentes portes d'entrée (le quotidien, la Bible, les témoins, la prière et les célébrations), les enfants s'éveillent à la vie et à la foi. Le chevalet est idéal pour animer des temps en groupe. Il fait découvrir aux enfants la Bible, la foi et la vie des chrétiens, par l'image et le récit en manipulant et en observant.