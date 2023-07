Les cristaux des montagnes tu connais ?

A la découverte des cristaux. Dès le XVIIe siècle, des hommes se sont aventurés en montagne pour aller chercher des pierres et les revendre aux touristes anglais. Ces mêmes hommes sont devenus les premiers guides de haute montagne. L'auteur, René Ghilini, l'un des plus grands cristalliers de la vallée de Chamonix est aussi un guide de haute montagne. La connaissance du Massif du Mont-Blanc, la pratique de l'alpinisme, une initiation aux cristaux par son père dès son plus jeune âge, des études de géologie et une bonne intuition lui ont permis de dénicher, depuis plus de cinquante ans, de véritables trésors dans le massif du Mont-Blanc. Cette collection jeunesse, tu connais, se donne pour objectif de donner aux jeunes lecteurs un aperçu assez complet des activités liées à l'environnement de la montagne. Cette fois-ci, ce sont les cristaux et les cristalliers.