PREPABAC - Toute la terminale STI2D/STL - Contrôle continu et épreuves finales - Révision

Un ouvrage de révision complet : - Pour chaque matière, le cours illustré par de nombreux schémas et exemples concrets - des entraînements corrigés et renforcés aux épreuves communes de contrôle continu - Des QCM interactifs pour tester ses connaissances - un entraînement corrigé ciblé pour chaque épreuve finale avec des sujets de type bac - Des cartes mentales pour faire le point. En complément : - Des enrichissements numériques variés (vidéos, cartes, presse, etc) disponibles sur FoucherConnect pour approfondir ses connaissances et enrichir sa culture personnelle - Un livret dédié au grand oral - Des QCM interactifs pour tester ses connaissances - Un accès à Annabac.com pour retrouver tout le programme et s'entrainer en ligne. Retrouvez toutes les matières générales, ainsi que les matières de spécialité : - Physique-Chimie / Mathématiques - Mathématiques (tronc commun) / Philosophie / Histoire-Géographie / Anglais. La gamme d'ouvrage idéale pour bien se préparer, réussir son année décisive de Terminale et décrocher son bac avec mention !