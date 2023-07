Traité de la pleine santé par l'alimentation durable. Nutrition, écologie et évolution

L'homme moderne passe plusieurs heures par jour derrière un écran, assis sur une chaise, à l'intérieur d'un bâtiment baigné de lumière artificielle, à commander un plat industriel ou à grignoter des biscuits issus d'une industrie agro-alimentaire ayant priorisé la rentabilité sur la santé, la nôtre mais aussi celle de la planète. Peut-on prétendre qu'obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers, maladies auto-immunes, maladies neurodégénératives, infections froides, etc. ne représentent qu'une conséquence logique de ce mode de vie ? Au regard des données dont on dispose, c'est en effet fort probable. Quelles solutions proposer ? Que nous évoquions les solutions nutritionnelles visant à répondre aux enjeux environnementaux à venir, en particulier le réchauffement climatique et la perte de biodiversité, ou celles destinées à prendre soin de la santé individuelle, la réponse est la même et finalement très simple. Elle repose sur un modèle agro-écologique résiliant, respectueux de la terre et des animaux, constitué d'aliments bruts, à dominante végétale et d'origine locale.