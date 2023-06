Mibu Gishi Den Tome 3

Après le tenancier, c'est au tour d'un des anciens élèves de Kan'ichirô Yoshimura, l'entrepreneur Sukaraba, de livrer sa vision de ce samouraï hors-normes. L'homme se rappelle bien le jour du départ de cet instructeur qui a renié son clan dans l'espoir d'offrir à sa famille une vie plus digne. Une désertion qui n'est pas sans conséquences, car c'est hélas à cette dernière, restée dans le nord, d'en payer le prix. Yoshimura parti, son fils se retrouve ainsi couvert d'opprobre et doit faire face au jugement intraitable de ses camarades. Le rideau se lève sur un nouveau chapitre poignant de la vie de Yoshimura, tiraillé entre son devoir et son amour pour sa famille. Deux maîtres du manga, Takumi Nagayasu et Jirô Asada, vous présentent un nouveau mythe bouleversant autour du Shinsen Gumi.