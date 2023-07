Objectif BTS CG (1re et 2e années) - Toutes les épreuves, examen 2024

Tout pour réviser et réussir votre BTS ! Conforme aux nouveaux programmes, cet ouvrage a été conçu pour vous accompagner tout au long des deux années de BTS Comptabilité et Gestion : - Les cours complets dans toutes les matières, pour réviser et mémoriser l'essentiel - 200 schémas et des exemples, pour bien comprendre - Des exercices types, des études de cas, pour s'entraîner dans les conditions de l'examen - Les méthodes de la réussite : analyse de documents, étude de cas, synthèse, écriture personnelle... - Le descriptif détaillé des épreuves : définitions, durées, coefficients... En plus ! Retrouvez 50 tutos vidéos pour mieux comprendre, sur notre chaîne Youtube " Objectif BTS Hachette "