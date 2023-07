Les histoires de P'tit Sami Maternelle (3-5 ans) : Sami et Julie au cirque

Sami et Julie sont de vrais acrobates, mais cela ne fait pas toujours rire Maman ! Elle le propose d'aller admirer de vrais acrobates au cirque ! Cette collection de lecture à deux voix, dans laquelle l'adulte lit le texte et l'enfant nomme les mots illustrés, permet à l'enfant de structurer son langage, de se préparer à l'apprentissage de la lecture, et de comprendre ses propres émotions grâce à des thèmes qui lui sont familiers.