Objectif Bac 2024 - 1re Spécialités Sciences humaines Toutes les matières

Tout pour préparer vos contrôles, réviser et réussir votre année ! Les cours complets des 4 enseignements communs et des 3 enseignements de spécialité littéraires pour comprendre et mémoriser l'essentiel : - Humanités, littérature et philosophie - Langues, littératures et cultures étrangères - Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques Les méthodes indispensables, pour réussir le contrôle continu. Tout pour réussir votre Bac de Français : les 12 oeuvres et parcours du BAC 2023, des sujets-types corrigés et les conseils indispensables pour réussir le commentaire, la dissertation et l'épreuve orale.