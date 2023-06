I.S.S. Snipers Tome 5 : Ivy Halley

Asservie, humiliée, transformée par d'innombrables modifications chirurgicales, l'I. S. S. Sniper Halley n'a qu'un seul but, se venger de son tortionnaire : H. G. Gates. Et quand elle met la main sur la plus précieuse ressource de l'univers : une cognitive capable de se connecter au serveur universel de la Fédération, Halley sait qu'elle va laisser pouvoir s'exprimer le monstre qu'elle est devenue.