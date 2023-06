279 lettres pour se retrouver

Cela fait vingt ans que le frère d'Abigail a disparu et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et vingt ans que deux mystérieux individus, Rufus et Isabelle, envoient à Abigail les chapitres d'un livre de développement personnel, pompeusement intitulé Le Guide, dans les moments où elle en a le plus besoin. Alors qu'elle mène une vie de mère célibataire, et propriétaire d'un petit café à Sydney, elle reçoit une lettre de l'énigmatique couple, qui pique sa curiosité : elle est invitée à venir passer un week-end sur une île où elle pourra "découvrir la vérité". Abigail sent ses espoirs remonter en flèche : et si tout cela était lié à la disparition de son frère ?