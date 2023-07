J'apprends l'anglais avec Tommy et Julie dès 7 ans. Méthode d'anglais Sami et Julie

Cet ouvrage a été conçu pour permettre un apprentissage de l'anglais en autonomie grâce à : la traduction de tous les textes anglais sur le cahier ; la complémentarité du cahier et des enregistrements audios ; une présentation ludique avec des BD en ouverture de leçon. Grâce aux enregistrements, l'enfant pourra acquérir le bon accent et utiliser les expressions usuelles correctes : en écoutant et répétant les éléments des dialogues ; en faisant les exercices oraux ; en chantant des chansons amusantes !