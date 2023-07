Calendrier de la Paix 2024. Avec les fêtes juives, chrétiennes et musulmanes 2024

Chaque mois, une belle photo de Terre Sainte illustre l'une des grandes fêtes juives, chrétiennes ou musulmanes. Elle est accompagnée d'une citation issue des Livres saints de chaque religion. A côté, les principales fêtes et traditions du mois sont expliquées. Une invitation à la paix plus que jamais indispensable dans le contexte actuel. Le Calendrier de la Paix est édité pour l'association Enfants des Oliviers, qui parraine et soutient des enfants défavorisés en Terre Sainte et au Proche Orient, dans un souci de paix et de dialogue. L'association a été créée en 2003 par d'anciens coopérants DCC à Jérusalem. Les bénéfices envoyés en Terre Sainte et au Liban avec l'association Enfants des Oliviers ont permis en 2022 de soutenir deux orphelinats d'enfants et d'aider trois maisons accueillant des enfants handicapés et/ou malvoyants à Béthléem.