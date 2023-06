Depuis une dizaine d'années, la psychologie du travail s'est largement emparée de la question de la souffrance au travail, à travers des enquêtes épidémiologiques sur les risques psychosociaux (RPS) et la qualité de vie au travail. Parallèlement à cela, d'autres façons d'appréhender la souffrance au travail ont émergé. Elles ont en commun de "dépsychologiser" les RPS, c'est-à-dire qu'elles s'attachent à soigner le travail en lieu et place des individus. Par l'analyse de la parole de ceux qui effectuent le travail, les cliniques du travail s'attachent à comprendre, analyser et transformer les situations génératrices de souffrance. Cet ouvrage aborde ces différentes approches, et plus particulièrement la psychodynamique du travail et la clinique de l'activité : il définit la notion de travail et ses enjeux et propose des comptes rendus synthétiques d'interventions dans les différents champs pour illustrer les développements théoriques.