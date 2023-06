Pratiquer la thérapie des schémas. Gérer et transformer les modèles prédictifs

La thérapie des schémas offre aux psychothérapeutes un modèle permettant une conceptualisation claire et cohérente de la complexité humaine dans une mouture transparente et accessible. Elle constitue une remarquable carte géographique permettant de s'orienter dans la forêt dense et touffue des expériences humaines. Les schémas, concept pivot de cette thérapie, sont des mémoires émotion­nelles qui se sont construites à travers nos expériences de vie. Ils déterminent en grande partie notre vision du monde et, par conséquent, notre façon d'y réagir, de s'y adapter. C'est à certains schémas précoces devenus inadaptés que la thérapie des schémas consacre ses efforts. Elle l'a toujours fait avec ouverture, en intégrant des techniques provenant de diverses orientations psychothérapeutiques. Cet ouvrage présente les schémas dans leur fonction prédictive et se penche sur la possibilité d'actualiser ces prédictions en s'appuyant sur des avancées en neurosciences qui précisent les conditions nécessaires à la reconsolidation thérapeutique de la mémoire. La thérapie des schémas offre aux psychothérapeutes un modèle permettant une conceptualisation claire et cohérente de la complexité humaine dans une mouture transparente et accessible. Elle constitue une remarquable carte géographique permettant de s'orienter dans la forêt dense et touffue des expériences humaines. Les schémas, concept pivot de cette thérapie, sont des mémoires émotion­nelles qui se sont construites à travers nos expériences de vie. Ils déterminent en grande partie notre vision du monde et, par conséquent, notre façon d'y réagir, de s'y adapter. C'est à certains schémas précoces devenus inadaptés que la thérapie des schémas consacre ses efforts. Elle l'a toujours fait avec ouverture, en intégrant des techniques provenant de diverses orientations psychothérapeutiques. Cet ouvrage présente les schémas dans leur fonction prédictive et se penche sur la possibilité d'actualiser ces prédictions en s'appuyant sur des avancées en neurosciences qui précisent les conditions nécessaires à la reconsolidation thérapeutique de la mémoire. Il ouvre ainsi la porte à une réelle transformation des schémas.