Les Légendaires Tome 1 : La pierre de Jovénia

Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux pouvoirs fantastiques, font la fierté du monde d'Alysia. Mais, lors d'un ultime combat les opposant à Darkhell, le Sorcier Noir, une épouvantable malédiction s'abat sur leur monde tous ses habitants - eux compris ! - retrouvent leur apparence d'enfant. Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les cinq Légendaires veulent briser le sortilège... L'aventure ne fait que commencer ! Retrouvez les exploits des Légendaires en roman jeunesse. Chaque tome retrace, dans une version adaptée et accessible aux lecteurs âgés de 7 ans et plus, les péripéties de la bande dessinée à succès de Patrick Sobral.