Pop à la mer

Un livre de bain magique inédit et 3 personnages en mousse pour jouer dans l'eau ! Que se passe-t-il au fond de la mer ? Les poissons sont devenus tout blancs et POP est... tout bleu. Oh non ! Ils ont perdu toutes leurs couleurs. Vite ! Plonge le livre magique dans le bain pour les faire réapparaître ! Recommence l'histoire à l'infini ! Les couleurs se révèlent dans l'eau et disparaissent en séchant. 3 stickers de bain recto verso.