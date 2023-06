Toscane. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La Toscane, un mot magique qui donne envie de s'évader ! Allez déguster du chianti ou admirer les oeuvres des maîtres italiens... Dans Le Routard Toscane, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (découvrez les grands peintres italiens dans la galerie des Offices à Florence, assistez à l'un des opéras gratuits donnés tous les vendredis en été aux thermes Tettuccio de Montecatini Terme), des visites (Florence et sa piazza della Signoria, véritable musée à ciel ouvert, Pitigliano et ses vieilles ruelles chargées d'histoire), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Toscane hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.