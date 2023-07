Daredevil T01 Le diable dans le bloc D

A cause des machinations d'un mystérieux adversaire, Daredevil est derrière les barreaux, et ses amis lui ont tourné le dos. Est-ce un hasard qu'il se retrouve dans la même prison que le Caïd et le Punisher ? Comment Matt Murdock va-t-il se sortir de cette situation épique ? Ed Brubaker avait fort à faire en prenant la suite directe de Brian Michael Bendis sur une série que l'illustre scénariste avait totalement revitalisée. Pari tenu par l'auteur de la Mort de Captain America qui fait encore monter les enjeux. Ce grand succès de la collection MARVEL DELUXE a les honneurs d'une nouvelle édition.