Marvel Comics N°19 (Variant - Tirage limité) - COMPTE FERME

Kang revient dans les pages de MARVEL COMICS pour nous donner un aperçu du futur. Que présage l'avenir pour les héros Marvel ? Vous allez le découvrir ! Spider-Man voit un de ses pires ennemis s'allier à un adversaire des X-Men. Ca sent le crossover ! Et puisqu'on en parle, l'affrontement entre toutes les équipes d'Avengers du multivers et les Maîtres du Mal de Méphisto se poursuit. Quant à Thor, il part sur la piste de Corvus Glaive pour comprendre ses visions concernant Thanos. Encore du changement ce mois-ci ! Jed Mackay, le futur scénariste des Avengers (ce sera en novembre) se penche sur l'avenir de l'univers Marvel. Jason Aaron poursuit sa dernière saga des Avengers. En plus, Amazing Spider-Man vous présente le prologue d'une saga Spidey / X-Men, Dark Web, qui nous tiendra en haleine à partir du mois prochain dans un mensuel à part, et Thor commence une nouvelle saga !