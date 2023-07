7 fates Chako Tome 1

2 géants sud coréens s'associent pour créer des webtoons avec 3 groupes de K-Pop populaires. Dans une sombre ruelle de la ville de Shinshi, Je-ha se retrouve face à un homme mystérieux qui lui propose d'en apprendre plus sur la mort de ses parents. Trois jours plus tard, il se réveille dans un hôpital sans se souvenir des évènements qui ont suivi Sept hommes vont voir leurs destins se nouer et vont prendre les armes afin de lutter contre les Beoms, des êtres assoiffés de sang qui n'ont pas leur place dans ce monde. La chasse aux Beoms est ouverte.