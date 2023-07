"Le téléphone", un titre documentaire pour aider les enfants, dès le plus jeune âge, à comprendre ce qu'est cet outil de communication ultraperformant et multi-usages, et les accompagner pour qu'ils apprennent à bien s'en servir et à en faire un bon usage plus tard. "Mes p'tits docs", la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Pour répondre à la curiosité des enfants sur le téléphone Un titre qui raconte l'histoire des téléphones, des premiers appareils aux derniers modèles actuels, explique le fonctionnement de cet objet technologique toujours plus performant d'année en année, et balaie les bons usages à en faire selon l'âge. Pour commencer à comprendre ce qu'est un téléphone, comment ça marche, quels en sont les différents modèles et les différentes fonctionnalités, en quoi c'est utile ou pas. Car, même si, à 4-5 ans, on est beaucoup trop jeune pour en utiliser un, on connaît forcément cet objet, attractif comme un aimant, et qui mérite qu'on l'explique tant son usage sera toujours d'actualité quand on aura grandi. 32 pages pour répondre aux premières questions que les enfants se posent sur les téléphones.