Mon cahier effaçable Pat'Patrouille MS

Un cahier effaçable de Moyenne Section de maternelle pour s'entrainer à écrire les lettres majuscules bâtons et les chiffres, et à tracer des formes. La Pat Patrouille aide à progresser grâce à des activités qu'on peut refaire à l'envi. On écrit, on efface et on recommence ! A utiliser avec un feutre effaçable.