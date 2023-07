Equinox Tome 1 : Cheval de Lune. + Cadeau

A la pleine lune, quatre jeunes filles se transforment en chevaux fantastiques ! Sur Equinox, à la pleine lune, tous les humains se changent en animaux ! Kamara, Ayline, Sohalia et Céliane sont des adolescentes inséparables, de vraies soeurs de coeur. A la pleine lune, elles se métamorphosent en chevaux fantastiques ! Cheval étoilé, Cheval-taureau, Cheval ailé et Licorne fleurie, elles sont fortes, libres et sauvages. Jusqu'au jour où la lune, victime d'une collision céleste, éclate en mille morceaux. La catastrophe est terrible pour Equinox : le climat se dérègle, les gens terrifiés deviennent dangereux, les transformations oscillent entre l'humain et l'animal. Que peuvent faire Kamara et ses soeurs pour sauver ce monde qui s'effondre ?