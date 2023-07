Les dinosaures (Classique +)

Il y a des centaines de millions d'années, la Terre ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Une grande famille d'animaux dominait : les reptiles. On les trouvait partout, sur terre, en mer ou dans les airs... Parmi eux, il y avait les dinosaures ! Le diplodocus et son long cou, le stégosaure et ses plaques cuirassées, le tricératops et ses cornes ou le tyrannosaure et ses dents tranchantes, lequel est ton préféré ?