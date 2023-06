Les Chroniques de Conan : 1994. Tome 1

Conan le Barbare affronte de nouveaux ennemis pour retrouver son âme, sauver une reine et abattre un tyran. Avant-dernier tome des Chroniques de Conan, la publication de la série en noir & blanc Savage Sword of Conan débutée en 2008 en France. On y retrouve deux des auteurs les plus emblématiques du Cimmérien : Roy Thomas au scénario et John Buscema au dessin.