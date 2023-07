La cité des songes Tome 2 : Un trône de poussière

L'armée des Damnés poursuit son implacable conquête des Tours et a porté un coup terrible au royaume de Givre. Pour Auréa et Rozarian, plongés dans une guerre sans merci, la menace du Dévoreur ajoute encore au chaos - et à l'angoisse. Si rien n'est fait pour abattre le colosse, le monde court à sa perte. L'aide de Rin est impérative, mais les dissensions semblent insurmontables. Sont-ils donc tous condamnés ? Cette si belle cité qui hante leur rêve commun n'est-elle qu'une chimère ? Pourtant, lorsque la dernière silhouette de leur songe s'adresse soudain à eux, une mince lueur d'espoir renaît...