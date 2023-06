Bébé Balthazar - Ecoute Ecoute. Pédagogie Montessori

Ecoute, écoute... le vent tout là-haut, le chat tout en bas miaou ! Et toi ? Que dis-tu ? Une petite surprise t'attend avant de t'endormir. "Etre attentif aux sons, c'est exercer sa concentration, celle de l'écoute qui mène aux mots " , selon Maria Montessori. Bébé Balthazar est une collection de livres issus de la pédagogie de Maria Montessori pour les 0-3 ans. Dès la naissance, lisez ce livre à votre bébé. Il va entendre votre voix, la poésie des mots, et observer votre bouche qui raconte. En grandissant, il va toucher les images, les mots, il voudra tenir, sentir le poids du livre, tourner les pages... Et à 6 mois il va adorer la surprise de la dernière page.