Noosphère N° 22, juin 2023 : Deux prophètes pour notre temps : Teilhard et Zundel

La Revue Noosphère a pour ambition de caractériser la période d'accélération de la mondialisation que nous vivons. Il s'agit pour cette revue de mettre en perspective les événements scientifiques, sociologiques, économiques, sociaux, culturels, que nous vivons pour comprendre le sens de la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons et les conséquences géopolitiques qui en résultent. Cette trajectoire d'évolution n'est pas et ne sera jamais un long fleuve tranquille. En chacun de nous, en effet, les forces de désunion sont en effet à l'oeuvre en résistance aux forces d'union. L'intrication actuelle des hommes et de leurs activités conduit à un principe écologique. Nous constituons aujourd'hui plus qu'un seul macro-écosystème planétaire. Le Pape François ne dit pas autre chose dans son encyclique Laudato Si. L'effet prédateur est ainsi suicidaire pour tous. Il n'y a donc qu'une voie possible, comme le dit Pierre Teilhard de Chardin par une formule fulgurante dont il a le génie : "En hau