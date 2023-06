Le château des millions d'années Tome 3 : Le marteau de Thor

Sauvé par les Aliens, Saxhäuser, ressent les effets dévastateurs de l'arme testée sur lui. Aux USA, se forme un complot pour récupérer en Angleterre la momie et la technologie ET, mais une opération commando allemande est déjà en route avec le même objectif. L'affaire dépasse maintenant l'issue de la guerre car une flotte spatiale hostile approche de la Terre, et l'avenir de l'humanité est en jeu !