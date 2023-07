Objectif Bac 2024 - 1re Spécialités scientifiques Toutes les matières

Cet ouvrage vous propose, dans chaque matière : le COURS COMPLET, pour comprendre et retenir l'essentiel ; plus de 245 EXERCICES et leurs CORRIGES, pour bien s'entraîner en maths, en physique-chimie et en SVT ; tout pour réussir votre BAC DE FRANCAIS : les 12 oeuvres et parcours du programme 2023, des sujets-types corrigés et les conseils indispensables pour réussir le commentaire, la dissertation et l'épreuve orale. Toutes les informations sur la réforme du lycée, le nouveau BAC expliqué et le contrôle continu comptant pour le BAC.