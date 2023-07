Espagnol 6e à 3e Le Bled Collège. Edition 2023

Cet ouvrage traite l'ensemble du programme d'espagnol de la 5e à la 3e. Le BLED Collège Espagnol vous propose : - toutes les notions de grammaire et de conjugaison expliquées simplement et illustrées par des exemples ; - plus de 3 000 mots et expressions usuelles, accompagnés de leur traduction et de leur prononciation, et regroupés par thèmes ; - plus de 360 quiz et exercices pour valider la bonne compréhension du cours ; - tous les corrigés des quiz et des exercices.