Sami et Julie J'apprends l'heure Dès 6 ans

Un livre-horloge pour apprendre et s'exercer à lire l'heure avec Sami et Julie ! - L'apprentissage de la lecture de l'heure en 8 leçons - Des exercices d'application faciles et progressifs - Un livret pour les parents avec des conseils, des exercices supplémentaires et tous les corrigésGrâce au feutre effaçable et à sa petite éponge, l'enfant pourra dessiner les aiguilles sur les modèles de montre proposés, puis les effacer pour recommencer autant de fois qu'il le souhaitera. EN PLUS ! Une horloge avec de vraies aiguilles.